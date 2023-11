maandag 13 november 2023 om 13:45

Alles over de Zesdaagse van Gent 2023 in vijf vragen

Nu het wegseizoen in zijn winterslaap is en het veldrijden op stoom komt, gaat in het baanwielrennen een periode vol met zesdaagses beginnen. Van 14-19 november staat in ’t Kuipke de Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent op het programma, beter bekend als de Zesdaagse van Gent 2023. Wat moet je weten over deze Zesdaagse? WielerFlits beantwoordt vijf vragen.

Wanneer werd de eerste editie verreden?

Voor de vroegste geschiedenis van de Zesdaagse van Gent moeten we terug naar 1922. Op een demonteerbare indoorbaan van 210 meter in het Feestpaleis van het Citadelpark werd Marcel Buysse samen met de Zwitser Oscar Egg de eerste winnaar. Eind jaren ’20 werd een nieuwe baan in gebruik genomen die door haar kleine afmetingen (166 meter) en hoge bochten het Kuipke werd genoemd.

Na de Tweede Wereldoorlog werd ‘Gent’ weer een jaarlijks terugkerende wedstrijd en legendarische renners als Rik Van Steenbergen en Rik Van Looy lieten hun namen bijschrijven op de erelijst. In 1962 werd het Kuipke echter door een brand verwoest, waardoor het evenement een paar jaar niet doorging. Pas in 1965 was het wielerstadion volledig hersteld. Opnieuw had men gekozen voor een lengte van 166 meter en schuine bochten met een hellingsgraad tot 52%. Met Patrick Sercu en Eddy Merckx kreeg de nieuwe piste meteen twee heel mooie winnaars.

Wie is recordhouder van de Zesdaagse van Gent?

Voor Patrick Sercu zou het niet bij één overwinning blijven. De Keizer van de Zesdaagse won na 1965 ook in 1967, 1975 en 1977 aan de zijde van Merckx en zegevierde daarnaast in 1970 met Jean-Pierre Monseré, in 1971 met Roger De Vlaeminck, in 1972 met Julien Stevens en in 1973 met de Australiër Graeme Gilmore.

In 1978 won Sercu met de Nederlander Gerrie Knetemann, in 1980 met de Duitser Albert Fritz en in 1981 met de Deen Gert Frank. Sercu is met elf zeges recordhouder in Gent. Later werd de West-Vlaming, die in 2019 twee maanden voor zijn 75 verjaardag overleed, koersdirecteur van de Gentse zesdaagse.

Welke duo’s wonnen de laatste tien edities?

2022: / Lindsay De Vylder – Robbe Ghys

2021: / Kenny De Ketele – Robbe Ghys

2019: / Kenny De Ketele – Robbe Ghys

2018: / Elia Viviani – Iljo Keisse

2017: / Kenny De Ketele – Moreno De Pauw

2016: / Mark Cavendish – Bradley Wiggins

2015: / Iljo Keisse – Michael Mørkøv

2014: / Jasper De Buyst – Kenny De Ketele

2013: / Jasper De Buyst – Leif Lampater

2012: / Iljo Keisse – Glenn O’Shea

Waar moet je op letten tijdens deze Zesdaagse van Gent?

De Zesdaagse van Gent wordt elke dag gekleurd door de ploegkoers, de afvalling, de tijdrit en wedstrijden achter de derny. Van dinsdag tot en met zaterdag duurt het dagprogramma van 18.15 uur tot pakweg 01.00 uur. Op de slotdag (zondag) is het koers van 13.00 uur tot ongeveer 17.30 uur.

Op vrijdag 17 november en zaterdag 18 november zijn er ook enkele vrouwenwedstrijden in ’t Kuipke. Zij rijden op die dagen een afvalkoers en puntenkoers. De grote naam die daaraan zal meedoen is Lotte Kopecky, die op beide onderdelen wereldkampioen werd dit jaar.

Als voorprogramma wordt dagelijks de U23 AVS Cup verreden door 12 koppels met beloften. Het startveld bestaat uit vier Belgische koppels en duo’s uit Groot-Brittannië, Oostenrijk, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Italië en Denemarken. Daarnaast zijn er op woensdag 15 november en vrijdag 17 november G-wedstrijden in Gent, in samenwerking met G-Sport Vlaanderen en Special Olympics.

Wie doen er mee?

1. / Yoeri Havik – Jan-Willem van Schip

2. / Roger Kluge – Theo Reinhardt

3. / Lindsay De Vylder – Robbe Ghys

4. / Mark Stewart – Oliver Wood

5. / Fabio Van den Bossche – Jules Hesters

6. / Noah Vandenbranden – Tuur Dens

7. / Gianluca Pollefliet – Tim Torn Teutenberg

8. / Lasse Norman Hansen – Jonas Rickaert

9. / Mathias Malmberg – Aaron Gate

10. / Vincent Hoppezak – Philip Heijnen

11. / Oscar Nilsson-Julien – Valentin Tabellion

12. / Michele Scartezzini – Milan Van den Haute

Waar is de Zesdaagse van Gent te volgen?

Via Proximus Pickx+ Sports (op het hoofdkanaal en het tweede kanaal) is de Zesdaagse van Gent elke dag live te zien. De uitzendingen beginnen steevast rond de klok van 20.00 uur. Sporza zendt zondag de slotdag uit op VRT1. Die dag beginnen de wedstrijden eerder en zijn er al beelden vanaf 15.50 uur.

Website organisatie