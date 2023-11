donderdag 9 november 2023 om 13:22

Zesdaagse van Gent presenteert interessant deelnemersveld

De organisatie van de Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent heeft het volledige deelnemersveld gepresenteerd voor de eerstvolgende editie van het baanevenement. De Zesdaagse van Gent zal plaatsvinden van 14 tot en met 19 november in het Kuipke.

De winnaars van vorig jaar, Lindsay De Vylder en Robbe Ghys, verdedigen hun titel in de 82ste editie van de Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent. Ze nemen het op tegen elf andere Belgische en internationale topduo’s, waaronder de Nederlanders Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip, de Duitse tandem Roger Kluge en Theo Reinhardt en het Belgische koppel Fabio Van den Bossche en Jules Hesters.

Met Lotte Kopecky komt er volgende week vrijdag en zaterdag ook een Belgische wereldkampioene in actie in het Kuipke. Kopecky zal meedoen aan de Fiberklaar Ladies Cup. De vrouwen krijgen tijdens de Lotto Zesdaagse van Gent meerdere momenten om uit te blinken. De Fiberklaar Ladies Cup bestaat op vrijdag uit een afvallingsrace en puntenkoers en op zaterdag wacht er opnieuw een afvallingskoers en puntenkoers.

Geschiedenis

De Zesdaagse van Gent is dit jaar dus toe aan zijn 82ste editie. De eerste winnaars waren Marcel Buysse en Oscar Egg in 1922. Patrick Sercu heeft de meeste overwinningen op zijn naam staan. De in 2019 overleden Sercu, die na zijn carrière ook lang wedstrijddirecteur was van de Zesdaagse van Gent, won maar liefst elf keer. De eerste keer was in 1965, de laatste keer in 1981.

Deelnemende koppels Zesdaagse van Gent 2023 (14-19 november)

1. / Yoeri Havik – Jan-Willem van Schip

2. / Roger Kluge – Theo Reinhardt

3. / Lindsay De Vylder – Robbe Ghys

4. / Mark Stewart – Oliver Wood

5. / Fabio Van den Bossche – Jules Hesters

6. / Noah Vandenbranden – Tuur Dens

7. / Gianluca Pollefliet – Tim Torn Teutenberg

8. / Lasse Norman Hansen – Jonas Rickaert

9. / Mathias Malmberg – Aaron Gate

10. / Vincent Hoppezak – Philip Heijnen

11. / Oscar Nilsson-Julien – Valentin Tabellion

12. / Michele Scartezzini – Milan Van den Haute