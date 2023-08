Alleen in 2019 haalden nog minder renners de finish op een WK dan in Glasgow

Het WK in Glasgow kende een zwaar koersverloop vanwege het bochtige parcours en de regenachtige weersomstandigheden. In totaal wisten 51 renners de finish in Glasgow te bereiken. Sinds 2000 kwamen er slechts één keer minder renners over de streep. In 2019 wisten in het Britse Harrogate 46 renners de finishlijn te halen.

Het WK van 2023 kent enkele gelijkenissen met dat andere slopende WK in 2019. Beide WK’s werden namelijk afgewerkt in Groot-Brittannië en werden verreden in lastige weersomstandigheden. Waar het parcours van dit jaar 271,1 kilometer was, werd de koers in 2019 uit veiligheidsoverwegingen ingekort van 285 kilometer naar 261 kilometer.

Één renner wist in beide edities een top-5 notering te behalen. De wereldkampioen van 2019, Mads Pedersen, eindigde in Glasgow als vierde. De sterke Deen staat bekend om zijn kracht en gedijt goed in zware omstandigheden. In Glasgow moest Pedersen zijn hoofd buigen en Van der Poel, Van Aert en Pogačar voor zich dulden.

Aantal renners die de streep haalden per WK-editie (sinds 2000)

2000: 109 renners

2001: 94 renners

2002: 168 renners

2003: 112 renners

2004: 84 renners

2005: 135 renners

2006: 126 renners

2007: 72 renners

2008: 77 renners

2009: 108 renners

2010: 99 renners

2011: 177 renners

2012: 122 renners

2013: 61 renners

2014: 95 renners

2015: 110 renners

2016: 53 renners

2017: 132 renners

2018: 76 renners

2019: 46 renners

2020: 88 renners

2021: 68 renners

2022: 103 renners

2023: 51 renners