Allan Peiper over poulain Pogacar: “Hij is nu nóg gemotiveerder”

Tadej Pogačar heeft al indruk gemaakt in zijn eerste koersen van 2023. De tweevoudige Tourwinnaar won al de Jaén Paraiso Interior en drie ritten en het eindklassement in de Ruta del Sol. Zijn mentor Allan Peiper ziet ook een zeer scherpe Pogačar. “Hij wil de puntjes op de i zetten. Je merkt dat aan hem”, citeert Het Nieuwsblad.

Oud-renner Peiper, die sinds dit seizoen als adviseur en analist weer werkzaam is bij UAE Emirates, ziet de 24-jarige Sloveen nog altijd als the man to beat in de aankomende Tour de France. “Na alles wat hij de voorbije jaren laten zien heeft, vind ik het zelfs normaal. Hij is nog altijd een dubbele Tourwinnaar. Oké, vorig jaar verloor hij van Vingegaard. Maar was Tadej er slecht? Is hij erdoor de mand gevallen? Nee, toch.”

Pogačar hoopt dit jaar weer ‘de orde’ te herstellen en de gele trui mee naar huis te nemen. Peiper: “Revanche is overdreven. Tadej denkt niet in die termen. Maar dat hij nog meer gemotiveerd is, klopt wel. Hij wil de puntjes op de i zetten. Je merkt dat aan hem. Zonder alles te onthullen: hij is nog meer met details bezig dan anders.”

“Tadej koerst veel te graag om alles op één wedstrijd te zetten”

Toch belet hem dit niet om al vroeg op het seizoen uit te halen in enkele kleinere ‘voorbereidingskoersen’. Oud-renner en ploegleider Johan Bruyneel zet in de podcast The Move vraagtekens bij de seizoensopbouw- en aanpak van de Sloveen. “Het is pure koerslust”, countert Peiper. “Tadej koerst veel te graag om alles op één wedstrijd te zetten. En kost hem dat dat een procentje in de Tour? Misschien. Maar zo kijkt hij nu eenmaal naar wielrennen. Geloof mij: ook in de Ronde van Vlaanderen wil hij de puntjes op de i zetten.”