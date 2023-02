UAE Emirates reageert op kritiek Bruyneel: “Pogacar zit nog ver van zijn beste niveau”

UAE Emirates, de ploeg van Tadej Pogačar, heeft gereageerd op de uitspraken van Johan Bruyneel. De voormalig renner en ploegleider zet serieuze vraagtekens bij de seizoensopbouw- en aanpak van de Sloveen. “Tadej is zeker nog niet in topvorm”, countert teammanager Mauro Gianetti in gesprek met Het Laatste Nieuws.

Pogačar heeft al indruk gemaakt in zijn eerste koersen van 2023. De tweevoudige Tourwinnaar won al de Jaén Paraiso Interior en drie ritten en het eindklassement in de Ruta del Sol. Bruyneel plaatst echter heel wat kritische kanttekeningen in de podcast The Move. Volgens de oud-ploegleider van Lance Armstrong is het zo vroeg op het seizoen niet verstandig om zo tekeer te gaan. “Het is superleuk om te zien, maar ik vraag me af: waarom? Op lange termijn is iedereen zo afmaken niet de beste tactiek.”

“Het is altijd goed om bepaalde renners en teams te vriend te houden. Ook op fysiek vlak is dat beter. Nu rijden zijn ploegmaats zich kapot, zodat Pogačar een koers kan winnen. Daar moeten sommigen van hen nu twee weken van recupereren. Juli is wat telt”, doelt Bruyneel op de Ronde van Frankrijk. “Het is leuk dat je zo’n enthousiaste renner hebt, maar dat moet volgens mij in de volgwagen getemperd worden. Daar moet het berekenend en koud zijn. Zoals ik het nu zie, is ook daar heel wat passie. Dat versterkt nog eens de drang bij Pogačar om zich te tonen.”

“Als je een wedstrijd op 70% kunt winnen, why not?”

Gianetti ziet het duidelijk anders, blijkt wel in gesprek met Het Laatste Nieuws. “Tadej is zeker nog niet in topvorm. Dat merken we aan zijn data. Tegenwoordig heb je zicht op alle mogelijke fysieke parameters van een renner en in het geval van Pogacar vertellen die ons dat hij nog ver van zijn allerbeste niveau verwijderd is. Als je een wedstrijd op 70% kan winnen: why not? Ook Remco Evenepoel zegt dat hij op dit moment maar op 85-90% zit. En kijk eens hoe hij koerst. Is hij dan ook té vroeg in vorm met het oog op de Giro? Of is hij gewoon een uitzonderlijke coureur? Ik ga voor de tweede optie.”

Sportief manager Joxean ‘Matxin’ Fernandez vult aan. “Ieder zijn mening natuurlijk, maar… We moeten niet vergeten dat Tadej, anders dan de voorbije jaren, nog niet op hoogtestage is geweest. En dat zijn programma werd aangepast met ruimte voor nieuwe uitdagingen, voor andere races met andere concurrenten. In deze fase van het seizoen ligt de focus daarbij op relaxen en genieten. En dat doet hij.”