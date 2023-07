Cofidis bevestigt: Franse hardrijder wordt opnieuw prof

Cofidis heeft de komst van Alexis Gougeard aangekondigd. De 30-jarige Fransman heeft een contract voor een seizoen getekend bij de WorldTour-ploeg. Gougeard reed het afgelopen jaar voor clubploeg VC Rouen 76.

Gougeard heeft er al een lange profcarrière opzitten, maar moest na het verdwijnen van B&B Hotels-KTM in 2022 noodgedwongen zijn carrière vervolgen bij de amateurs. In dienst van zijn ’thuisformatie’ in Rouen boekte hij dit jaar al vijf overwinningen. Verder werd hij onder meer tweede in de Franse 2.2-koers Ronde de l’Oise (achter de Nederlander Frank van den Broek) en zesde in de Tour d’Eure-et-Loir.

“Ik ben erg blij dat Cofidis mij een kans geeft. Mijn hele jaar stond in het teken om weer prof te worden en het is gelukt. Cofidis bleek gevoelig voor het werk dat ik de afgelopen maanden heb verricht. Ik ben VC Rouen 76 dankbaar voor de steun dit jaar: de ploeg heeft mij veel vertrouwen geven en ik wil hen bedanken voor dit geweldige avontuur”, aldus Gougeard.

De 30-jarige hardrijder staat in zijn carrière al op elf profoverwinningen. Zijn grootste zege boekte hij in 2015, toen hij een rit won in de Ronde van Spanje.

