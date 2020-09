‘Alexey Lutsenko koerst ook volgend jaar voor Astana’ vrijdag 4 september 2020 om 09:30

La Gazzetta dello Sport weet het zeker: Alexey Lutsenko zal ook volgend seizoen uitkomen voor Astana. De 27-jarige renner, die gisteren een Touretappe wist te winnen op de Mont Aigoual, beschikt over een aflopend contract.

Het is de doorgaans goed ingevoerde sportjournalist Ciro Scognamiglio die het nieuws de wereld in brengt. Lutsenko werd in 2013 prof bij Astana en bezorgde de WorldTour-formatie de nodige successen, onder meer in de Ronde van Zwitserland, Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico. Hij won ook de Tour of Oman (2018 en 2019) en de Arctic Race of Norway.

Drie jaar geleden was hij ook de beste in de vijfde etappe van de Vuelta a España met aankomst in Alcossebre. In 2019 beleefde Lutsenko het beste seizoen uit zijn carrière met maar liefst tien overwinningen en enkele ereplaatsen in prestigieuze klassiekers. En gisteren won hij dus voor het eerst een etappe in de Ronde van Frankrijk.