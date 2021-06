Alexey Lutsenko: “Ik zal vechten voor een goed klassement”

Alexey Lutsenko greep vrijdag de leiding in het Critérium du Dauphiné na een zevende plaats. De Kazach van Astana-Premier Tech hoopt in de laatste dagen zijn trui te behouden: “Ik zal vechten voor een goed klassement.”

“Het was een heel bijzondere en zware dag”, blikt de Kazach terug op de etappe van vandaag. “Het was een groot gevecht voor de ritzege en de leiderstrui. Het was heel zwaar, maar morgen zal het denk ik nog iets zwaarder worden met langere beklimmingen. Ik ben in ieder geval erg blij met de gele trui.”

Met deze vorm durft Lutsenko ook al vooruit te kijken naar de Tour de France, die aan het einde van deze maand van start gaat: “Ik hoop dat ik in de Tour de France ook de gele trui mag dragen. Waarom zou dat niet kunnen?”