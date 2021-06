Alexey Lutsenko aast op gele trui: “Ik ga er morgen voor strijden”

Alexey Lutsenko verraste vriend en vijand door woensdag de tijdrit in het Critérium du Dauphiné op zijn naam te schrijven. De Kazach van Astana bleef zijn ploeggenoot Ion Izagirre met bijna zeven seconden voor. “Misschien ben ik zelf ook wel een beetje verrast, maar ik heb alles gegeven en heb veel werk verricht op de tijdritfiets.”

“Ik wil iedereen voor deze prestatie bedanken”, vervolgt hij in het interview na afloop. “Vooral op het einde kon ik het maximale eruit halen. Dat constante op en af rijden ligt mij ook wel heel goed, niet die vlakke wegen zoals in de openingsfase.”

De leiderstrui liep Lutsenko op een seconde mis, maar met de heuvels en bergen voor de boeg hoopt de Kazach misschien donderdag al aan de leiding te komen. “Ik ga er morgen voor strijden. De etappe vind ik erg mooi. Reken er maar op dat deze Dauphiné nog niet voorbij is.”

“Ik ben heel blij met het gevoel”, zo sluit hij af. “Met de Tour en de Olympische Spelen in aantocht is het een goed moment om een goed gevoel te hebben, maar we blijven het stap voor stap doen.”