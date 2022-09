Alexander Vinokourov over tegenvallend Astana: “Ik ga de ploeg proberen om te draaien”

Alexander Vinokourov is positief gestemd over zijn Astana Qazaqstan. Ondanks de mindere resultaten denkt de Kazachse ploegbaas het tij te kunnen keren. “Ik ga de ploeg proberen om te draaien met de middelden die we hebben. Het probleem is dat er weinig ruimte is, veel renners liggen ook volgend jaar nog onder contract.”

“We zoeken naar klimmers en een jonge sprinters die zijn plan kan trekken zonder trein”, is Vinokourov duidelijk tegen Het Nieuwsblad. “Ik heb al een paar ideetjes, op het einde van de Vuelta hakken we de knoop door. We zoeken ook jonge renners. In de Ronde van de Toekomst heb ik veel jonge talenten gevolgd, maar het is moeilijk om daar nog iemand te strikken. Tegenwoordig werken juniors al met managers. Voor volgend seizoen heb ik nog maximaal vijf of zes plekken, dus ik mag geen fout maken.”

Dat Vinokourov nu zo met de toekomst van zijn ploeg bezig is, komt ook omdat Astana Qazaqstan weer wat financiële zekerheid heeft. Na het wegvallen van cosponsor Premier Tech zijn Astana Motors en Samruk-Kazyna, twee Kazachse bedrijven, ingestapt bij het team. “We zitten goed voor drie jaar. Natuurlijk, als je spreekt over globale budgetten dan is het moeilijk om te concurreren met Ineos, UAE en Jumbo-Visma. Daarvoor heb je dertig miljoen nodig en wij staan daar ver vanaf. Ons budget is twintig miljoen, dat is geen geheim.”

Vuelta

Ook over deze Vuelta is de oud-profwielrenner bijzonder goed gemutst. Alhoewel er nog maar acht ritten te rijden zijn en kopman Miguel Ángel López zevende staat in het algemeen klassement, mikt de Kazach nog op twee ritzeges en een top-5-notering. “Dat zou prachtig zijn. En waarom geen podium?”