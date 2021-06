Alexander Kristoff: “Sonny Colbrelli is vandaag de te kloppen man”

De derde etappe van het Critérium du Dauphiné, met aankomst in Saint-Haon-Le-Vieux, lijkt op papier de enige kans voor de (pure) sprinters. Alexander Kristoff, de sprinttroef van UAE Emirates, hoopt vandaag dan ook als eerste over de streep te komen.

“De kans op een sprint is aanwezig en ik hoop dan ook op goede benen”, klinkt het voor de start in gesprek met CyclingPro.net. “De aankomst loopt omhoog voor de laatste 750 meter, maar het valt al bij al nog wel mee. Ik hoop vandaag voor de zege te strijden, maar Colbrelli lijkt heel erg goed in vorm en is vandaag de te kloppen man.”

“Zijn ploeg (Bahrain Victorious, red.) zal de boel vandaag moeten controleren. De aankomst van vandaag ligt Colbrelli dus goed, maar het is ook een finish voor een man als Jasper Stuyven. Ik hoop in de sprint het wiel van Colbrelli te volgen, al hebben we binnen onze ploeg ook enkele goede mannen voor een lead-out.”

Kristoff doelt met name op zijn landgenoot Sven Erik Bystrøm, gisteren nog keurig vijfde in rit twee met aankomst in Saugues. “Sven is ook vrij goed in positioneren en kan me dus ook helpen in de sprint.”