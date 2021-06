Wielertransfers 2022: Alexander Kristoff, Simon Pellaud, Uno-X

In de rubriek Wielertransfers zet WielerFlits de laatste geruchten en bevestigingen op een rij. Met vandaag nieuws over onder andere Alexander Kristoff, Simon Pellaud en Uno-X.

Alexander Kristoff

Alexander Kristoff is aan zijn vierde seizoen bij UAE Emirates bezig, maar mogelijk komt aan deze samenwerking aan het eind van het jaar een einde. Dat meldt sportjournalist Ciro Scognamiglio van La Gazzetta dello Sport. Volgens de Italiaanse sportkrant is Intermarché-Wanty-Gobert een realistische optie voor de 33-jarige Noorse renner, die al 79 profzeges verzamelde.

#mercatorumours ten days before @LeTour start. Alexander Kristoff will finish his experience with @TeamEmiratesUAE at the end of 2021. Next team for him? @Gazzetta_it understands @IntermarcheWG as a strong option for the norvegian rider, 33 years old and 79 victories so far — Ciro Scognamiglio (@cirogazzetta) June 16, 2021

Simon Pellaud

Scognamiglio meldt verder dat meerdere bronnen aan La Gazzetta dello Sport hebben bevestigd dat Trek-Segafredo waarschijnlijk Simon Pellaud aantrekt voor volgend seizoen. De Zwitser, die in de Giro d’Italia zijn aanvalslust beloond zag worden met winst in het Fuga Bianchi-klassement, is nu nog in dienst van Androni Giocattoli-Sidermec.

Ook de jonge Deen Asbjørn Hellemose zou op de radar staan van de Amerikaanse ploeg. In de Giro d’Italia voor beloften reed hij eerder deze maand naar de vijfde plek in het eindklassement.

Souces confirmed to @Gazzetta_it that another rider of @AndroniSidermec (after @Eganbernal – @masnada_fausto etc etc) ready for a world tour jump in 2022: @TrekSegafredo (as heard by swiss sources last week) is likely to sign @PellaudSimon for 2022 on — Ciro Scognamiglio (@cirogazzetta) June 16, 2021

Uno-X

Anders Skaarseth heeft zijn contract bij Uno-X met twee jaar verlengd. De 26-jarige Noor is aan zijn vierde seizoen bezig bij de geel-rode ploeg en heeft zich in die periode tot een waardevolle wegkapitein ontwikkeld. Ook heeft hij een belangrijke rol in de lead-out voor sprinter Kristoffer Halvorsen, die tevens een goede vriend van hem is.

Skaarseth reed dit seizoen tot op heden voornamelijk eendagswedstrijden. In de Amstel Gold Race was hij mee in de vlucht van de dag.

A team leader. A road captain. Now ready for year five and six with @UnoXteam – he knows what the #UnoXfactor is all about 👊 🖊 Anders Skaarseth 2022-2023 🗂 https://t.co/VOptvbZNm3#development 📸: @MarioStiehl pic.twitter.com/aoSjAUGS8r — Uno-X Pro Cycling Team (@UnoXteam) June 16, 2021