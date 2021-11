Alexander Konychev mikt in 2022 op voorjaar en Vuelta: “Wil goed beginnen”

Alexander Konychev wil in 2022 meteen een goede indruk achterlaten bij BikeExchange-Jayco. De 23-jarige Italiaan kende een ongelukkig 2021 bij de Australische ploeg, onder meer door blessures, en mikt volgend seizoen op het voorjaar en de Vuelta a España.

Konychev heeft zijn contract bij BikeExchange afgelopen seizoen verlengd voor 2022, met een optie voor 2023. Dat vertelt hij aan de Italiaanse krant L’Arena. “Ik voel mij op mijn gemak in deze ploeg en ik ben blij om hier te blijven”, zegt hij na een ongelukkig 2021. “Ik deed het goed op het Italiaans kampioenschap (vijfde, red.) en aan het einde van het seizoen ging het redelijk goed. Ik rekende nog op een goede uitslag, maar een valpartij verpestte mijn plannen”, vertelt hij.

Vlak voor de najaarseditie van Parijs-Roubaix, tijdens de verkenning, kwam Konychev ten val. Het resultaat was een gebroken bovenarm. “Tot vorige week reed ik nog op de rollers. Het heeft in totaal 35 dagen geduurd om de blessure te laten herstellen, maar nu kan ik weer de weg op”, geeft hij aan. En zo begint de zoon van oud-wielrenner Dmitri Konychev aan zijn voorbereiding op 2022.

‘In topvorm tijdens de klassiekers’

“Ik denk dat mijn seizoen eind januari op Mallorca start. Mijn doel is om goed aan het seizoen te beginnen, om zo in topvorm aan de start te staan van de klassiekers. We gaan het seizoen voorbereiden met drie testdagen in Girona, en dan nog tien dagen in Tarragona. In januari is er nog een trainingskamp in Spanje”, aldus Konychev, die zich volgend jaar met Marco Pinotti als trainer ook meer gaat richten op het tijdrijden.

Ook gaat Konychev, die in 2020 debuteerde bij Mitchelton-Scott, zijn debuut maken in een grote ronde. “Ik sta waarschijnlijk aan de start van de Vuelta”, geeft hij toe. De Giro slaat hij dus over, ook al gaat die finishen in zijn geboorteplaats Verona. “Ik wil het goed doen in de klassiekers en ik denk dat ik na een lang eerste deel rust moet pakken. Natuurlijk zou het leuk zijn om de Giro te rijden en zou ik graag in Verona rijden, maar het lijkt mij moeilijk om erbij te doen.”

“Het is voor mij belangrijk om een grote ronde te rijden, waardoor ik een sterkere motor krijg en ook heel veel ervaring op kan doen”, weet de Italiaan.