Alexandar Richardson (Alpecin-Fenix) aangevallen door motorbende met bivakmutsen en machetes

Alexandar Richardson is donderdagmiddag met de schrik vrijgekomen. De 31-jarige Brit van Alpecin-Fenix werd aan het eind van zijn training achterop gereden door twee motoren met daarop vier mannen met bivakmutsen op. Richardson probeerde ze nog af te schudden, maar in plaats daarvan werkten de motoren hem naar de grond en bedreigden ze hem.

“Behoorlijk schokkende ervaring gisteren in Richmond Park”, begint de coureur zijn relaas op Instagram. “Ik was bezig met mijn training om een uur of drie ’s middags, toen twee motors met vier mannen met balaclava’s op mij begonnen te volgen. Ik wist precies dat ze mijn fiets wilden en ik begon na te denken over wat ik het beste kon doen. Ik draaide om naar een rotonde aan de oostkant van mij en begon op volle snelheid te fietsen naar het café op een meter of vijfhonderd voor me. Maar ze reden simpelweg met een van de motoren op me in met zestig kilometer per uur.”

Richardson werd gelanceerd, maar de motor die hem ten val bracht verloor de macht over het stuur. Zelf wist hij zijn fiets wel vast te houden. “Maar de tweede motor greep mijn fiets, waardoor ik zo’n honderd meter over het asfalt werd meegesleept. Nadat ze een machete van vijftien inch trokken, kwam ik op het punt dat het beter was om mijn fiets los te laten. Ik ben best gebutst en gehavend, met onder andere een opgezwollen heup. Wees voorzichtig in de regio, want helaas begint tot gewoon te worden in sommige delen van Londen”, aldus Richardson, die opgehaald werd door zijn vrouw.

De Brit deed aangifte bij de politie, die het voorval ziet als een gewapende overval. Hij hoopt dat zij de criminelen vinden.

