Alex Molenaar zet carrière voort bij Spaans Continental-team

Alex Molenaar heeft onderdak gevonden voor komend jaar. De 23-jarige Nederlander, die geen nieuw contract kreeg bij Burgos-BH, komt in 2023 uit voor het continentale Electro Hiper Europa-Caldas. Dat meldt de Spaanse ploeg op haar site.

Electro Hiper Europa ontstond in 2021 en had toen een Argentijnse licentie. In 2022 was de ploeg Colombiaans. Komend seizoen zal Electro Hiper Europa-Caldas weer van nationaliteit veranderen en gaat het verder onder de Spaanse vlag. Het team wordt geleid door Rafael Casero, de jongere broer van Ángel Casero, die in 2001 de Vuelta a España wist te winnen.

Voor Molenaar verliep het afgelopen seizoen moeizaam. Hij begon sterk met onder andere een achttiende plaats in de Gran Camiño (2.1), maar in de Ronde van Catalonië liep hij – zo bleek achteraf – de ziekte van Pfeiffer op. “De ziekte van Pfeiffer heeft een groot gat in mijn seizoen geslagen”, zei de Nederlander, die een Spaanse moeder heeft en een deel van zijn jeugd doorbracht in Girona (waar hij ook nu weer woont), onlangs tegen WielerFlits.

In het najaar begon Molenaar weer op te krabbelen. Eerst pakte hij een vierde plaats in de vierde etappe van de Ronde van Portugal en vervolgens won hij in de Ronde van Langkawi, zijn laatste wedstrijd voor Burgos-BH, de slotrit. Dat deed hij door Jason Osborne van Alpecin-Deceuninck in een sprint-a-deux te kloppen. Destijds had hij nog de hoop dat die zege hem zou helpen om op ProContinental-niveau te kunnen blijven fietsen, maar nu doet hij dus toch een stapje terug.