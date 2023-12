donderdag 14 december 2023 om 19:36

Alex Molenaar fietst voor Spaanse fusieploeg in 2024

Alex Molenaar zal in 2024 uitkomen voor het continentale Illes Balears Arabay. Dit team kwam de afgelopen jaren nog uit op clubniveau, maar gaat nu samen met Electro Hiper Europa, de huidige ploeg van Molenaar. Dat gebeurt dus onder de naam Illes Balears Arabay.

“Ik ben heel dankbaar voor de kans die me gegeven is en ik kijk erg uit naar 2024”, zegt de 24-jarige Molenaar op de sociale media van Illes Balears Arabay. “Ik hoop dat ik bij kan dragen aan geweldige resultaten en mijn ervaring kan delen met het team.”

Molenaar brak door in 2019, bij Monkey Town-À Bloc. Hij won dat jaar het jongerenklassement in de GP Beiras (UCI 2.1), schreef etappes in de Oberösterreich Rundfahrt (2.2) en de Tour of Qinghai Lake (2.HC) op zijn naam en sloot het seizoen af met eindwinst in de Ronde van Roemenië (2.1). Dat hij vervolgens zijn profdebuut maakte bij Burgos-BH, was voor velen een verrassing. Toch was het dat niet helemaal. De geboren Rotterdammer heeft een Spaanse moeder en spreekt de taal daardoor vloeiend. Zijn verhuizing naar Girona was vervolgens een koud kunstje.

In totaal reed Molenaar drie seizoenen voor Burgos-BH, waarin hij eenmaal de Vuelta a España betwistte. In 2022 kende hij door corona een tegenvallend seizoen, maar won hij op de valreep nog wel een rit in de Tour of Langkawi. Toch kreeg hij geen contractverlenging. Hij deed daarom een stapje terug en kwam terecht bij het continentale Electro Hiper Europa. Voor die Spaanse ploeg behaalde hij het afgelopen seizoen verschillende ereplaatsen. Zo werd hij derde in de Volta ao Alentejo (2.2) en de Vuelta a Castilla y Leon (2.1).

Illes Balears Arabay

Illes Balears Arabay, de nieuwe ploeg van Molenaar, werd in 2020 opgericht door Toni Vallcaneras en kwam de voorbije jaren dus uit op club- en nationaal niveau. Nu fuseert het dus met Electro Hiper Europa, waardoor de ploeg als Continental-team verdergaat. In die hoedanigheid hoopt het team volgend jaar deel te nemen aan de nodige buitenlandse wedstrijden in Frankrijk en Portugal.

De formatie wist eerder Llúis Mas – tot en met 2023 in dienst van Movistar – al te strikken voor het ambitieuze project. Mas is zelf afkomstig van Mallorca, een van de vier hoofdeilanden van de Balearen. Hij zal bij zijn nieuwe ploeg renner én manager zijn. Ook Julen Amezqueta, die jarenlang voor Caja Rural – Seguros RGA reed, heeft een contract getekend bij Illes Balears Arabay.