dinsdag 31 oktober 2023 om 15:47

Lluís Mas wordt manager/renner van nieuwe Spaanse continentale ploeg

Lluís Mas kwam de voorbije seizoenen als renner uit voor Movistar, maar zal volgend jaar niet meer koersen voor de Spaanse WorldTour-formatie. De 34-jarige Spanjaard heeft echter al een nieuwe uitdaging gevonden: Mas gaat volgend jaar aan de slag als manager/renner van een nieuwe Spaanse continentale ploeg.

De internationale wielerunie UCI moet de aanvraag nog goedkeuren, maar alles wijst erop dat de wielerformatie Illes Balears Arabay Cycling volgend jaar deel zal uitmaken van het continentale circuit. Electro Hiper Europa is voorlopig het enige Spaanse team met een continentale licentie, maar de ploeg afkomstig van de Balearen – een Spaanse eilandengroep in de Middellandse Zee – heeft ook een aanvraag ingediend bij de UCI. Dit meldt Última Hora.

Illes Balears Arabay Cycling werd in 2020 opgericht door Toni Vallcaneras en kwam de voorbije jaren dus uit op club- en nationaal niveau, maar hoopt volgend seizoen als continentale ploeg deel te nemen aan de nodige buitenlandse wedstrijden in Frankrijk en Portugal. De formatie heeft met Llúis Mas een bekende naam weten te strikken voor dit ambitieuze project. Mas is zelf afkomstig van Mallorca, een van de vier hoofeilanden van de Balearen.

Mas maakte tien jaar deel uit van het profpeloton, eerst als renner van Caja Rural-Seguros RGA (2014-2018) en vervolgens nog vijf seizoenen als coureur van Movistar (2019-2023). Op zijn verder bescheiden erelijst prijkt één profoverwinning. In 2015 won hij een rit in de Ronde van Turkije. Mas mocht verder ook zes keer deelnemen aan de Vuelta a España en één keer zijn opwachting maken in de Giro d’Italia.

De ervaren Mas gooit het nu over een andere boeg en gaat bij Illes Balears Arabay Cycling een nieuwe uitdaging aan. De Spanjaard heeft als sportief manager de taak om de selectie voor 2024 samen te stellen en de sportieve lijnen uit te zetten. Mas krijgt ook de vrijheid om als renner zijn opwachting in enkele koersen. Een dergelijke constructie (speler/manager) kennen we ook uit het voetbal. “Ik had andere aanbiedingen op zak, maar ik was op zoek naar iets dat mij echt zou motiveren”, laat hij weten aan Ciclo21.

Wielerstructuur

Illes Balears Arabay Cycling hoopt volgend jaar dus uit te komen op een continentale licentie, maar dat is nog niet alles. De ploeg zal zijn U23-tak behouden en zet tevens in op een damesploeg, cadettenteam en een ‘sociale formatie’, bestaande uit lokale wielrenners.