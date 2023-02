Alex Molenaar: “Hoop na moeilijk jaar stap te zetten naar grotere ploeg”

Alex Molenaar (23) hoopt snel weer de stap te kunnen maken naar de profs. Na drie jaar bij Burgos-BH is de Nederlander met een Spaanse moeder neergestreken bij het Spaanse conti-team van Electro Hiper Europa. “Het liefst bewijs ik me wel meteen dit jaar”, vertelt hij aan WielerFlits.

Vorig jaar kende Molenaar op een bepalend moment in het jaar pech. De Ziekte van Pfeiffer zat hem maandenlang dwars, waardoor Burgos-BH besloot om hem geen nieuw contract aan te bieden. Een ritzege in de Tour de Langkawi en enkele ereplaatsen in het najaar konden daar niets meer aan veranderen.

“Het was een moeilijk jaar en een moeilijke periode, maar in ieder geval heb ik nu weer een nieuwe ploeg gevonden. Ik krijg hier de kans om mooie koersen te rijden, dus ik ben er inmiddels van overtuigd dat ik hier op de goede plek zit”, stelt Molenaar. “Alles is goed georganiseerd, ik rijd een goed programma met nagenoeg dezelfde wedstrijden als vorig jaar.”

Lees meer: Alex Molenaar mist door ziekte van Pfeiffer contractverlenging

“Het heeft wel even geduurd voor ik een ploeg vond. Aan het einde van het seizoen was ik daar wel even bezig, maar ik ben op tijd in contact gekomen met deze ploeg en heb een plekje gekregen”, geeft de inwoner van Girona aan.

Het liefst is hij niet heel lang meer renner van een continentaal team. “Ik zou graag een goed jaar willen rijden om de stap weer te zetten naar een grotere ploeg. Ik heb al een paar korte uitslagen kunnen rijden”, vertelt Molenaar, die onder meer elfde werd in de Trofeo Alcudía en dertiende was in de Vuelta a Murcia.

“Maar het moet nog wel beter. Het liefst bewijs ik me wel meteen dit jaar. Ik denk dat ik wel een goed niveau heb om goede uitslagen te kunnen rijden.” In de rittenkoers O Gran Camiño reed hij op een steile aankomst naar een knappe veertiende plek, op ruim een minuut van winnaar Jonas Vingegaard. In het klassement werd hij 68e.