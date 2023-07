Alex Kirsch over zege van kopman Pedersen: “We hadden eigenlijk een ander plan”

Video

De heuvelachtige negende etappe van de Tour de France bleek een prooi voor Mads Pedersen te zijn. De zware finale paste goed in het straatje van de sterke Deen, die na een sterke lead-out naar de overwinning sprintte. Ploegmaat Alex Kirsch is blij met de zege van zijn ploeg: “We moesten ons niet zo op anderen focussen”, vertelt hij aan WielerFlits. Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

De uitkomst van de negende komt voor Lidl-Trek enigszins als een verrassing. De koers liep namelijk anders dan de ploeg had gedacht. “We hadden eigenlijk een heel ander plan van tevoren. We wisten niet dat zoveel teams geïnteresseerd waren in de sprint vandaag. Snel werd het duidelijk dat het een sprint werd, dus gingen we ons daar maar op focussen.”

Aan het begin van de etappe zagen we Pedersen ook een poging wagen om mee te zitten in de vlucht. Toen dat niet lukte, ging al snel de knop om. “We hoopten toen op de hardste finale mogelijk om de echte pure sprinters te lossen. Het is grappig, want gisteren had ik een gesprek met Mads over de sprint. Ik zei dat we ons niet zo moesten focussen op anderen, maar gewoon van voren moeten starten. Hij was daar niet helemaal zeker van.”

Kirsch besloot vandaag toch zijn eigen plan te trekken en aan de kop van het peloton naar de sprint te rijden. Lidl-Trek had een overtal in de vorm van vijf man. “Onze lead-out is over het algemeen een van de beste, dus onze dominantie op het einde was niet een echte verrassing. We hadden nog veel renners over met veel ervaring. Het ging erg goed.”

De zege van de sprinter van Lidl-Trek voelt als een kleine opluchting voor de ploeg. Tot nog toe kwam de formatie nog niet in de buurt van de zege. “Mads was de laatste dagen gefrustreerd. De eerste sprint waren we niet van de partij en de tweede was te makkelijk. Dan schakelt Mathieu hem in de derde sprint uit, waardoor we geen enkele keer echt mee konden doen. Toch waren we nog gemotiveerd.”

Lees ook: Tour 2023: Pedersen klopt Philipsen en Van Aert met machtssprint in Limoges