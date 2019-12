Alex Dowsett ziet obstakels in Olympische droom zaterdag 28 december 2019 om 15:03

Alex Dowsett heeft een medaille op de Olympische tijdrit in Tokio volgend jaar als hoofddoel gesteld, maar de Brit ziet obstakels onderweg naar zijn Olympische droom. Een selectie is namelijk geen sinecure.

Dowsett eindigde in 2019 op een uitmuntende vijfde plaats op het wereldkampioenschap tijdrijden en is ook de regerend Brits kampioen in diezelfde discipline. De regel dat tijdrijders ook in de wegrit moeten starten maakt het echter lastig voor de Brit, die aankomend seizoen uitkomt voor Israel Start-Up Nation.

“Ik kan het verschil niet maken voor de wegploeg omdat de wedstrijd te heuvelachtig is. Ik kan niet het werk verrichten dat renners als James Knox, Tao Geoghegan Hart Hart, Simon Yates, Adam Yates, Chris Froome en Geraint Thomas wel kunnen”, spreekt hij eerlijk tegenover CyclingNews.

De Britse selectie mag vier coureurs meenemen naar Tokio, in tegenstelling tot vijf coureurs bij andere grote wielerlanden. Dat maakt het extra lastig voor de 31-jarige coureur. “Het is simpel”, legt hij uit. “Als ik geen serieuze medaillekandidaat ben, dan ga ik niet. Het gat met Rohan Dennis is nog steeds twee minuten, dus ja, er is nog veel werk te verrichten. Maar iedereen staat voor deze uitdaging.”

Ondanks de obstakels denkt de Britt dat een selectie erin zit. “Als coureur wil je alles meegemaakt hebben. Ik dacht eigenlijk dat ik de Olympische Spelen nooit meer zou meemaken, maar na mijn vijfde plaats in Yorkshire denk ik echt dat het mogelijk is”, zo sluit hij af.