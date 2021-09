Alex Aranburu tekent driejarig contract bij Movistar

Alex Aranburu (26) heeft een contract getekend bij Movistar. De Baskische heuvelsprinter vertrekt, net als zijn landgenoot Óscar Rodriguez, bij Astana-Premier Tech. Aranburu tekent bij Movistar een contract voor drie seizoenen, tot eind 2024.

“Ik ben zo blij dat ik mag bevestigen dat ik de komende drie jaar onderdeel ben van Movistar, de WorldTour-ploeg uit mijn thuisland”, reageert Aranburu. “Ik ken al veel renners uit de ploeg en ben er zeker van dat de sfeer in de ploeg geweldig gaat worden. Ik ben heel benieuwd en wil hier graag groeien als renner en als mens. Hopelijk kan ik mijzelf elk jaar blijven verbeteren, zodat we mooie successen kunnen behalen.”

Aranburu heeft een verleden bij Murias (2016) en Caja Rural-Seguros RGA (2017-2019), voor hij in 2020 de overstap maakte naar Astana. In zijn twee jaar in Kazachse dienst wist hij tot nu toe een keer te winnen. Begin dit seizoen won Aranburu de tweede etappe in ‘zijn’ Ronde van het Baskenland.

Movistar maakte dinsdag ook de komst van sprinter Max Kanter (Team DSM) bekend.