Óscar Rodríguez voor twee jaar naar Movistar

Movistar heeft zich voor de komende twee seizoenen verzekerd van de diensten van Óscar Rodríguez. De 26-jarige klimmer maakt de overstap van Astana-Premier Tech, waar hij in 2020 debuteerde in de WorldTour.

Rodríguez werd in 2018 prof bij Euskadi-Murias en dat jaar verraste hij in de Vuelta a España met een etappezege op La Camperona. Een jaar later pikte Astana hem op bij het Spaanse ProTeam. In Kazachse dienst werd hij onder meer negende in de Ronde van Valencia, twaalfde in de Vuelta a Burgos en tiende in de Ruta del Sol. Dit jaar behaalde hij ook nog ereplaatsen in de Mont Ventoux Dénivelé Challenge (tweede) en La Route d’Occitanie (derde).

Bij Movistar tekent Rodríguez een contract tot eind 2023. “Elke Spanjaard droomt van deze kans. Het is mijn thuisploeg met een illustere historie, dus deze transfer maakt mij heel blij. Momenteel ben ik nog herstellende van een valpartij in de Vuelta. Ik doe oefeningen om de spieren in mijn linkerknie te versterken. Hopelijk ben ik snel volledig hersteld en kan ik terug trainen”, legt hij uit.

Rodríguez weet dat hij vaak in dienst zal rijden van de kopmannen bij Movistar. “En als ik de kans krijg, zal ik zelf proberen te strijden voor overwinningen”, zegt de coureur uit Navarra. “Ik zal al mijn inzet en professionaliteit aanbieden om van deze kans een enorm succes te maken.”