Aleksandr Vlasov, vierde op Alto de Moncalvillo: “Vorm wordt elke dag beter”

Aleksandr Vlasov liet een goede indruk achter in de achtste etappe van de Vuelta a España. Met nog twee kilometer ging de Rus vanuit de favorietengroep op jacht naar de dagzege, maar even later werd hij toch nog bijgehaald. “Ik heb mijn best gedaan vandaag.”

“Ik voelde me goed en de hele etappe hebben mijn ploeggenoten uitstekend werk geleverd, zodat ik wat energie kon sparen voor de finale”, liet Vlasov na afloop weten via zijn ploeg Astana. “Toen we eenmaal aan de klim waren begonnen, schoof ik op naar voren in een poging de favorieten te volgen. Er waren veel aanvallen, maar ik kon ze steeds allemaal beantwoorden. De klim was erg zwaar, maar ik kon mijn ritme vasthouden.”

Op anderhalve kilometer van de streep rook de Rus zijn kans, reed weg uit het groepje met leider Richard Carapaz en ging solo op jacht naar de overwinning. “In een oogwenk besloot ik aan te vallen en ik denk dat het een goede poging was. Ik pakte een gaatje terwijl de anderen naar elkaar keken. Ik heb daarna alles gegeven, maar vandaag was het niet genoeg voor de zege omdat een paar renners gewoon sterker waren.”

“Ik ben echter best tevreden met deze etappe en met mijn vorm, die met de dag beter wordt. Het was een goede test in de bergen voor me”, aldus Vlasov.