dinsdag 19 maart 2024 om 11:03

‘Aleksandr Vlasov verlengt contract bij BORA-hansgrohe met drie jaar’

Het contract van Aleksandr Vlasov bij BORA-hansgrohe loopt aan het einde van dit seizoen af. Volgens Daniel Benson, de hoofdredacteur van Global Cycling Network, heeft de klimmer echter voor drie jaar bijgetekend bij het Duitse team.

Vlasov kon rekenen op de interesse van onder meer Astana Qazaqstan, meldde Ciro Scognamiglio van La Gazzetta dello Sport eerder. In 2020 en 2021 reed de Rus al voor het Kazachse team. GCN weet nu naar eigen zeggen echter zeker dat Vlasov bij BORA-hansgrohe blijft. Hij zou zich aan het team verbonden hebben tot eind 2027.

Momenteel is Vlasov bezig aan zijn derde seizoen bij BORA-hansgrohe. De 27-jarige renner behaalde in het vroege voorjaar drie podiumplaatsen tijdens de Challenge Mallorca en won in maart de voorlaatste rit van Parijs-Nice, met finish op La Madone d’Utelle. In het verleden schreef hij onder meer de Giro dell’Emilia (2020), Ronde van Valencia (2022) en Ronde van Romandië (2022) op zijn naam.