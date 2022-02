Aleksandr Vlasov slaat dubbelslag op monsterklim in Valencia

Aleksandr Vlasov heeft de derde etappe van de Ronde van Valencia achter zijn naam gezet. De Rus reed op de onverharde wegen van de Alto Antenas del Maigmó weg uit de favorietengroep, waarna hij solo de overwinning binnenhaalde. Vlasov nam tevens de gele leiderstrui over van Remco Evenepoel, die op achterstand over de streep kwam.

Het peloton stond een zware etappe te wachten in de derde etappe van de Ronde van Valencia: met meer dan 3600 meter hoogteverschil, twee beklimmingen van de tweede categorie en twee van de derde, en een aankomst bergop op de gedeeltelijk onverharde Alto Antenas del Maigmó moesten de renners aan de bak. Heel wat renners verschenen niet meer aan de start, onder wie Wilco Kelderman en Ryan Gibbons. Ook de renners van BikeExchange stapten niet meer op de fiets. De ploeg had te maken met twee coronagevallen en besloot zich terug te trekken.

Even na een uur werd het startsein gegeven voor de derde etappe en het was meteen koers. De lange aanloop naar de eerste beklimming werd door verschillende renners aangegrepen om te proberen weg te komen, maar de snelheid lag hoog en het duurde een hele poos vooraleer een kopgroep daadwerkelijk losraakte. Uiteindelijk kwam een vlucht met elf man tot stand, met Lars van den Berg, Attila Valter, Jan Polanc, Jan Tratnik, Nicolas Prodhomme, Valentin Paret-Peintre, Sven Erik Bystrøm, Dimitri Claeys, Fernando Barceló, Daniel Navarro en Kenny Molly.

Van deze elf vluchters waren Van den Berg en Bystrøm het best geklasseerd, op 1:52 minuut van leider Remco Evenepoel. Op de Fageca, na 81 kilometer, lag de kopgroep twee minuten voor op het peloton. De voorsprong van de ontsnapping bleef lang stabiel, tot het peloton op weg naar de Tibi begon te versnellen. Daar demarreerde Tratnik en de renner van Bahrain Victorious kreeg in eerste instantie Valter, Bystrøm en Barceló mee. Trantik was echter de sterkste van voren en reed alleen door op weg naar de laatste klim.

Aftellen tot de onverharde wegen

UAE Emirates en Movistar zorgden op de Alto Antenas del Maigmó ervoor dat het peloton flink werd uitgedund en raapten de overgebleven vluchters een voor een op. Op 2,8 kilometer van de finish, net op de onverharde wegen, werd Tratnik ingerekend. Jakob Fuglsang voerde de groep favorieten aanvankelijk aan, met het Movistar-duo Alejandro Valverde en Enric Mas, Aleksandr Vlasov, Remco Evenepoel en Giulio Ciccone in het wiel. Met nog anderhalve kilometer te gaan viel Vlasov aan en de Rus pakte een gaatje.

Vlasov draaide als eerste de onverharde wegen af, met achter zich Mas, Evenepoel en Carlos Rodriguez. Vlasov viel niet meer stil op de steile klim en verzekerde zich van de zege. Veertien seconden later eindigde Rodriguez als tweede, Mas werd derde. Evenepoel kwam op 41 tellen achterstand over de streep en moest het geel afstaan.