vrijdag 26 januari 2024 om 16:11

Aleksandr Vlasov boos na aankomst Trofeo Serra Tramuntana: “Waarom doen ze het zo?”

Aleksandr Vlasov was niet te spreken na de aankomst van de Trofeo Serra Tramuntana. De renner van BORA-hansgrohe werd geklopt door Lennert Van Eetvelt in een sprint met ook Brandon McNulty. “Waarom ligt de aankomst na een afdaling? Het is een shit aankomst”, aldus Vlasov bij Eurosport.

Vlasov, die de koers zelf deed ontploffen, kon bergop niet wegrijden van Van Eetvelt en McNulty. In de laatste kilometers ging het alleen maar bergaf, dus daar kon het verschil ook niet meer gemaakt worden. “De laatste vijf kilometer hebben we niet meer moeten trappen. Als we dat wel zouden gedaan hebben en vol zouden gegaan zijn, zou het gevaarlijk geweest zijn. Waarom leggen ze de streep niet op de klim?”

“Het houdt gewoon geen steek”, ging een boze Vlasov verder. “Ze hebben een fout gemaakt om de finish hier te liggen. Ik wachtte zelf te lang in de sprint en daarna zat ik ingesloten. Ik zat aan de verkeerde kant en moest te veel meters maken. Maar oké, mijn benen zijn goed. Dat is het belangrijkste.”

Weer krampen voor McNulty

McNulty was na afloop minder expressief dan zijn Russische collega. “Het was een zware wedstrijd. Ik probeerde de sprint vroeg aan te gaan op 200 meter van de streep, maar mijn benen liepen helemaal vol. Ik had dus weer wat krampen (net zoals in de Trofeo Calviá, red.). Het is wat het is. Ik wilde proberen te winnen, maar het was wel een goede dag. Dat neem ik mee”, vertelde hij bij Eurosport.