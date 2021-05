Aleksandr Vlasov bergop met de besten mee: “Iedereen zat op de limiet”

Aleksandr Vlasov is na vier etappes voorlopig de beste klassementsrenner in de Giro d’Italia. In de algemene rangschikking vinden we hem terug op plaats zeven, op 1m24s van de nieuwe rozetruidrager Alessandro De Marchi.

De Rus van Astana-Premier Tech deed prima zaken in de barre tocht naar Sestola. Hij maakte samen met Egan Bernal, Giulio Ciccone, Mikel Landa en Hugh Carthy onderdeel uit van een elitegroepje dat tijd wist te pakken.

Vlasov, die uiteindelijk als dertiende over de streep kwam, blikt op de socialmediakanalen van zijn ploeg dan ook behoorlijk tevreden terug. “Het was een zeer zware en erg koude dag. Iedereen zat op de limiet. Op de laatste klim heb ik alles moeten geven. Ik ben blij dat ik bij de groep met de sterkste renners kon blijven.”

De eerstvolgende pittige rit in de Giro d’Italia laat niet lang op zich wachten. De zesde etappe eindigt namelijk met een stevige aankomst bergop. De San Giacomo is een 15,5 kilometer lange beklimming met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,1 procent.