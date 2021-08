Alejandro Valverde zit een week na zijn valpartij alweer op de fiets

Alejandro Valverde moest een week geleden de Vuelta a España verlaten na een harde valpartij in de zevende etappe. Uit nader onderzoek kwam een sleutelbeenbreuk aan het licht, maar de 41-jarige Spanjaard is inmiddels alweer gesignaleerd op de fiets.

Op een filmpje is te zien dat Valverde inmiddels alweer op de rollers aan het trainen is, om zo zijn conditie te onderhouden met het oog op latere doelen in 2021. Volgens de Spaanse krant Diario de Navarra mikt Valverde nu vol op deelname aan de Italiaanse najaarsklassiekers, met als klapstuk de Ronde van Lombardije. Valverde werd al drie keer tweede in de Italiaanse herfstklassieker, maar won nog nooit ‘de koers van de vallende bladeren.’

Valverde kwam vorige week hard ten val in de etappe naar Balcón de Alicante. In een snelle rechterbocht van de onregelmatige beklimming van de El Collao reed hij over een hobbel, waardoor hij de controle over zijn fiets verloor. Hij ging lelijk tegen de grond en miste maar net een vangrail, voordat hij bijna een ravijn in duikelde. Met de hulp van zijn ploeggenoot José Joaquín Rojas kon hij weer overeind worden geholpen.

Met toestemming van het medische personeel probeerde hij de koers nog te vervolgen, maar even later kwam hij erachter dat verder rijden onmogelijk was. Vervolgens werd Valverde overgebracht naar een ziekenhuis in Alicante, waar uit eerste scans geen breuken aan het licht kwamen. Omdat hij toch veel pijn had, werd hij verder onderzocht. Uiteindelijk bleek ’s avonds laat uit een CT-scan dat hij zijn sleutelbeen had gebroken

Si lo dejaran se reincorpora la a la vuelta pero ya …!! @eduardochozas

