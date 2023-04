Alejandro Valverde wint meteen zijn eerste gravelwedstrijd in 2023

Alejandro Valverde mag dan wel gestopt zijn als profwielrenner, hij is zijn streken nog lang niet verleerd. De 42-jarige Spanjaard heeft zondag namelijk de eerste gravelwedstrijd van het jaar gewonnen voor de speciale gravelploeg van Movistar.

Valverde kwam solo over de finish in La Indomable, een nieuwe gravelkoers in Berja (Almería) die onderdeel is van de UCI Gravel World Series. Er stonden 97 lastige kilometers op het programma met 2.400 hoogtemeters. El Imbatido finishte met vier minuten voorsprong op Ismael Esteban Agüero en Cameron Mason.

Met zijn overwinning in deze wedstrijd van de UCI Gravel World Series heeft Valverde zich ook automatisch geplaatst voor het WK Gravel, dat in het weekend van 7 en 8 oktober verreden wordt in het Italiaanse Veneto.

