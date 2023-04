Alejandro Valverde (42) gaat comeback maken… als graveler

Alejandro Valverde is sinds dit jaar niet meer te zien in het profpeloton op de weg, maar dat betekent niet dat hij zijn fiets definitief aan de wilgen heeft gehangen. De 42-jarige Spanjaard zal voortaan uitkomen voor Movistar Gravel Squad, de nieuwe gravelploeg van Movistar. Valverde maakt over een kleine drie weken zijn debuut voor het team.

Naast Valverde, maken ook Iván García Cortina, Ana Dillana en Hayley Simmonds onderdeel uit van de gravelformatie. García Cortina koerst ook in de WorldTour voor Movistar, de vrouwen Dillana en Simmonds zijn tevens onderdeel van de eSports-selectie.

De eerste wedstrijd voor Valverde en het team zal op zondag 23 april zijn. Op de dag dat ook Luik-Bastenaken-Luik verreden wordt, koersen Valverde, Dillana en Simmonds in de Spaanse provincie Almería, waar La Indomable plaatsvindt. De leden van het team zullen vanaf die wedstrijd te zien in een speciaal tenue van Movistar, waar Valverde al in poseerde.