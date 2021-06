Alejandro Valverde wint eerste bergrit in Critérium du Dauphiné, Alexey Lutsenko nieuwe leider

De zesde etappe in het Critérium du Dauphiné is gewonnen door Alejandro Valverde. De Movistar-renner pareerde in de laatste honderden meters een aanval van Tao Geoghegan Hart en ging er met de zege vandoor. Alexey Lutsenko nam de leiderstrui over van Lukas Pöstlberger.

Met de wind in de rug vertrok het peloton in het Critérium du Dauphiné vrijdag aan de eerste bergrit in een serie van drie, die ze onder meer over de Col de Porte voerde. De aankomst lag op een beklimming van derde categorie in Le Sappey-en-Chartreuse (3,3 km aan 6,2%).

Bakelants en Van Avermaet mee in vroege vlucht

In de openingsfase duurde het even voor we een kopgroep van veertien renners kregen. Pas na 43 kilometer reden Lawson Craddock, Olivier Le Gac, Anthony Perez, Omer Goldstein, Laurent Pichon, Matthew Holmes, Sven Erik Bystrom, Josef Cerny, Julien Bernard, Barnabas Peak, Martin Salmon, Franck Bonnamour, Greg Van Avermaet, en Jan Bakelants weg.

Het peloton liet de kopgroep nooit verder dan drie minuten wegrijden en toen de vlucht begon aan de Col de Porte wisten zij dat ze voer voor de haaien zouden zijn met een voorsprong van slechts anderhalve minuut. Even daarvoor had Holmes wel nog goede zaken gedaan op de Col de la Placette door vijf bergpunten te pakken. Daardoor behield hij de bergtrui.

Pöstlberger lost, Astana-Premier Tech maakt tempo

Toch daalde de voorsprong aanvankelijk niet op de Col de Porte. Dat kwam door een vroege aanval van de Fransman Bernard, die daarmee de vroege vlucht flink uitdunde. Met Tony Martin op kop van het peloton bleef het verschil intact. Pas in de laatste kilometers begon Astana-Premier Tech met tempo rijden. Leider Lukas Pöstlberger moest op dat moment lossen. Hij zou zijn leiderstrui na vandaag verliezen.

Craddock in laatste drie kilometer bijgehaald

Door het tempo van de ploeg van Lutsenko werden ook alle vluchters na de afdaling van de beklimming, behalve Craddock, bijgehaald. De Amerikaan was op anderhalf kilometer van de top weggesprongen en begon met een voorsprong van een halve minuut aan de laatste tien kilometer.

Daarin kreeg Craddock nog twee beklimmingen voor de kiezen: de Côte de la Frette en de slotklim naar Le Sappey-en-Chartreuse. De eerste overleefde hij nog, maar de tweede niet meer. En dus moesten we gaan kijken naar de klassementsrenners.

Favorieten tonen zich op slotklim

Van hen probeerde Louis Meintjes het als eerste. Nadat Carlos Verona op kop van het peloton moest afgeven gingen een aantal klassementsrenners in de aanval waaronder Sepp Kuss en Miguel Ángel López. INEOS Grenadiers reed het gat echter snel weer dicht.

Daarna was het de beurt aan David Gaudu, die kon rekenen op een gewiekste tegenaanval van Tao Geogehgan Hart. De Brit en de Fransman leken daarna weg te zijn tot Steven Kruijswijk het gat dichtreed. Ploeggenoot Kuss maakte er handig gebruik van door daarna een aanval te plaatsen, maar ook hij kon niet voorkomen dat een groep van ongeveer twintig renners aan de slotkilometer begon.

Valverde wint, Lutsenko nieuwe leider

Hart leek in de laatste meters alsnog te winnen na een vinnige aanval, maar hij werd in de slotmeters nog gepasseerd door Alejandro Valverde, die zijn eerste zege in de WorldTour boekte sinds 2019. Patrick Konrad werd derde, Wilco Kelderman vierde. Alexey Lutsenko is na een zevende plaats de nieuwe leider.