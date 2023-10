dinsdag 3 oktober 2023 om 13:18

Valverde waarschuwt concurrentie voorafgaande aan WK Gravel: “Het zal niet eenvoudig zijn om me te verslaan”

Alejandro Valverde staat zondag met vertrouwen aan de start van het WK Gravel. De profcarrière van de 43-jarige Spanjaard is al bijna een jaar ten einde, maar Bala heeft niet stilgezeten de voorbije maanden. “Ik heb heel 2023 getraind met het WK Gravel als grote doel in mijn achterhoofd”, vertelt hij in een persbericht van de organisatie.

Valverde gaat voor ‘het best mogelijke resultaat’ in het Italiaanse Veneto. “De komende dagen ben ik al in de regio om de route te verkennen. Ik heb het parcours al een beetje bestudeerd, maar wil elke bocht kennen. Ik weet dat het niet gemakkelijk wordt tegen enkele van de beste renners ter wereld, maar ik kan één ding met zekerheid zeggen: zelfs voor hen wordt het niet eenvoudig om me te verslaan.”

UCI Gravel World Series

Het afgelopen jaar betwistte Valverde twee Spaanse wedstrijden in de UCI Gravel World Series. Zowel La indomable als Hutchinson Ranxo Gravel schreef hij met groot vertoon van macht op zijn naam. In die laatste wedstrijd eindigde zijn voormalige Movistar-ploeggenoot Iván García Cortina op meer dan twee minuten als tweede.

“Toen ik stopte als profrenner, was het duidelijk voor me dat ik de gravelwereld wilde ontdekken. Voor mij was het iets totaal nieuws, maar het gaf me de mogelijkheid om mijn competitiedrang levend te houden”, klinkt het. Op het WK zal Valverde de strijd aangaan met onder meer Wout van Aert, Florian Vermeersch en titelverdediger Gianni Vermeersch.