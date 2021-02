Alejandro Valverde tevreden met parcours Vuelta a España

Het parcours van de Vuelta a España 2021 werd donderdagmiddag gepresenteerd en Alejandro Valverde mocht na afloop zijn zegje doen. De inmiddels 40-jarige Spanjaard, bezig aan zijn afscheidsjaar, spreekt van een ‘hele mooie’ Vuelta.

De Vuelta is altijd al een ronde voor de klimmers geweest en dat is in 2021 niet anders. Zeven etappes kunnen aangemerkt worden als bergetappe. Daarnaast zijn er zes vlakke ritten, vier etappes door het middengebergte, twee tijdritten en twee heuvelritten. “Het is een hele mooie ronde en het zal spektakel opleveren”, aldus Valverde.

De renner van Movistar, in 2009 winnaar van de drieweekse ronde, kijkt vooral naar de bergetappe met aankomst op de Alto de Velefique. “Ik ken deze rit heel erg goed. Het is dicht bij huis en het is bovendien een hele lastige beklimming. We moesten deze col ook al trotseren in 2009. Het is echt een hele mooie etappe.”

Slottijdrit naar Santiago de Compostella

De Vuelta eindigt dit jaar niet met een ‘wandeletappe’ naar het centrum van Madrid, maar na een individuele tijdrit van net geen 34 kilometer in Santiago de Compostella. “Dit zal betekenen dat we op de slotdag ook nog een spannend gevecht zullen krijgen. Het zal een hele mooie dag worden”, verwacht Valverde.

De Murciaan zal zich dit jaar opmaken voor zijn vijftiende Vuelta a España. In 2002 stond Valverde voor de eerste keer aan de start van zijn thuisronde. De klimmer won tot nu toe twaalf etappes en stond maar liefst zeven keer op het eindpodium van de Vuelta, met als uitschieter zijn eindzege in 2009. Vorig jaar eindigde hij nog als tiende in de eindstand.