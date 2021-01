Alejandro Valverde stopt na 2021: “Met dat idee begin ik aan dit seizoen”

Alejandro Valverde heeft op de ploegpresentatie van Movistar nog maar eens laten weten dat hij na dit jaar wil stoppen. “In mijn hoofd is dit mijn laatste jaar, maar ik begin met veel enthousiasme en alle goede bedoelingen aan dit seizoen”, zegt de 40-jarige Spanjaard.

Valverde wil zich dit jaar laten zien. “En als ik overwinningen kan behalen is dat nog veel beter. Maar ik begin aan dit seizoen met het idee dat het mijn laatste seizoen zal zijn. Het wordt een mooi en bijzonder jaar. Laten we eerst eens kijken of we alle wedstrijden georganiseerd kunnen worden”, geeft hij aan.

Vorig jaar twijfelde Valverde nog. Zijn plan was om na 2021 te stoppen, maar even hield hij de deur open voor een extra seizoen, waarna hij weer terugkrabbelde. Maar eerst staat dit seizoen nog voor de deur. El Imbatido focust zich op de heuvelklassiekers, de Olympische Spelen en de Vuelta a España.

“Mijn grootste doel is de olympische wegrit. Daar wil ik bij zijn, omdat het ook een heel goed jaar is om daar te rijden. Het wordt moeilijk”, erkent Valverde. “Maar ik blijf trainen en vechten om honderd procent te zijn in Tokio.”