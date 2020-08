Alejandro Valverde: “Als ik zo blijf koersen, is 2022 geen optie meer” dinsdag 18 augustus 2020 om 14:48

Alejandro Valverde liet eind juni nog weten serieus rekening te houden met een verlenging van zijn carrière, maar de Spanjaard is niet al te best uit de coronabreak gekomen. “Als ik zo blijf koersen, zal ik eind volgend jaar gewoon stoppen”, zo vertelt Valverde aan het Spaanse radiostation RNE.

Het wielerseizoen heeft enkele maanden stilgelegen vanwege de coronacrisis, maar de inmiddels 40-jarige Valverde is nog altijd op zoek naar zijn eerste seizoenszege. Voor de coronapauze werd hij nog tweede in de Trofeo Serra de Tramuntana én een etappe in de Ronde van Valencia, maar beschikte hij niet over zijn gevreesde vlijmscherpe sprint.

De renner van Movistar begon het tweede deel van het seizoen met een derde plek in de openingsetappe van de Ronde van Burgos, maar Valverde zoekt sindsdien naar de vorm van weleer. De Spaanse kampioen moest in Burgos genoegen nemen met een vijftiende plek in het algemeen klassement, terwijl ook het Critérium du Dauphiné (12e) geen succes was.

Valverde denkt dan ook serieus aan zijn wielerpensioen. “Ik zal volgend jaar nog wel de Olympische Spelen betwisten, mits er geen ongelukken gebeuren. Ik wilde eigenlijk nog een jaar doorgaan, maar dat moeten we nog maar eens bekijken. Ik zie het op dit moment niet zitten. Ik zal dan echt beter moeten gaan koersen.”

Tour de France

Valverde zal eind augustus beginnen aan zijn dertiende Tour de France. De wereldkampioen van Innsbruck deelt het kopmanschap met Enric Mas, maar heeft verder niet al te hoge verwachtingen. “Het is duidelijk dat Jumbo-Visma en Team Ineos superieur zijn. Wij vechten voor een plek in de top-20, maar ik hoop dat we straks over betere benen beschikken en voor een etappezege kunnen gaan.”