Valverde herhaalt: “Wil nog twee jaar op het hoogste niveau koersen” donderdag 6 februari 2020 om 12:21

Alejandro Valverde heeft zijn toekomstplannen nog maar eens herhaald, hij stopt na 2021. De kopman van Movistar verlengde vorig jaar zijn contract tot eind 2021. “Daar blijft het bij”, zegt Valverde tegen AS. “Ik wil nog twee seizoenen op het hoogste niveau koersen en dan stoppen.”

Bij zijn contractverlenging vertelde de Spaanse kampioen ook al dat hij van plan was om volgend jaar te stoppen. “Als ik thuis ben, moet ik van het gezin genieten. Dan zal ik kijken wat ik ga doen”, zei hij destijds.

Inmiddels weet Valverde al wat hij wil gaan doen na zijn actieve loopbaan. “Om toe te treden tot de organisatie van Movistar als ik gestopt ben, daar kijk ik echt naar uit. Ik wil een bijdrage leveren aan deze grote familie, in welke positie dan ook”, aldus Valverde.

‘Ik mis een olympische medaille op mijn palmares’

Later dit seizoen viert de Murciaan zijn veertigste verjaardag, en als hij stopt is hij 41 jaar oud. “Mijn leeftijd speelt wel mee, maar uiteindelijk is het slechts een nummer. De wielerdroom die ik heb blijft gewoon. Ik moet wel realistisch zijn, want ik weet dat de tijd verstrijkt. Door mijn leeftijd en mijn vechtlust loop ik wat slijtage op. Maar als ik mij niet op mijn best voelde om mee te doen en te jagen op zeges, dan was ik al gestopt”, zegt hij.

Zijn grootste doel voor dit seizoen is duidelijk. “Ik mis nog een olympische medaille op mijn palmares”, aldus de Movistar-renner. “Ik heb etappes gewonnen en podiumplaatsen behaald in alle grote rondes, in klassiekers en op het WK. Een medaille zou de kers op de taart zijn tijdens mijn vijfde deelname aan de Spelen.”