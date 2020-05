Alejandro Valverde (40) stelt pensioen mogelijk uit naar eind 2022 zondag 3 mei 2020 om 19:40

Alejandro Valverde heeft de deur op een kier gezet voor een verlenging van zijn carrière. Dat heeft de inmiddels 40-jarige kopman van Movistar laten weten in een live-video op Instagram. Valverde herhaalde meermaals na 2021 te stoppen, maar mogelijk stelt hij dat met een jaar uit.

“Nu we dit jaar niet mogen koersen vanwege de huidige situatie rondom de pandemie van het coronavirus, weet ik niet meer of 2021 mijn laatste jaar als prof zal zijn”, vertelde Valverde afgelopen weekend.

“Ik had al besloten dat 2021 mijn laatste seizoen zou zijn, maar na alles wat gebeurd is, kan ik niet garanderen dat het bij 2021 blijft en dat ik met Eusebio Unzué (ploegbaas Movistar, red.) ga praten om mijn loopbaan nog met een jaar te verlengen.”

In februari liet Valverde weten zeker nog twee seizoenen op het hoogste niveau uit te willen komen. Hij had daarom vorig jaar zijn contract ook verlengd tot eind 2021.

Door het coronavirus is een van zijn grote doelen, de Olympische Spelen in Tokio, uitgesteld naar 2021. “Als alles goed gaat, ik nog steeds fit ben en bondscoach mij belt, dan zal ik op de Spelen mijn best doen. Al is mij duidelijk dat op 41-jarige leeftijd alles ingewikkelder zal zijn”, reageerde hij op dat nieuws.