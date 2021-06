Alejandro Valverde na zege: “Geweldig om dit nog te kunnen doen”

Alejandro Valverde boekte vandaag voor het eerst sinds 30 augustus 2019 weer een zege in de WorldTour. In het Critérium du Dauphiné won de 41-jarige Spanjaard de eerste bergrit. “Ik vind het geweldig dat ik nog kan doen”, vertelt hij na de etappe.

De Movistar-renner moest in de laatste kilometer van ver aangaan om Tao Geoghegan Hart nog bij te halen na een verrassingsaanval. “De INEOS Grenadiers reden erg hard toen Geraint Thomas ineens een gat liet. Toen voelde ik dat het mijn moment was om te gaan. Ik hield een goede snelheid aan en het lukte me nog om hem in de slotmeters te passeren.”

“Ik moet mijn team voor deze zege bedanken. Ze hebben al veel gewerkt deze en ook vandaag waren ze weer indrukwekkend in de finale (met Carlos Verona en Miguel Ángel López die een aantal aanvallen neutraliseerden, red.)”, eindigt hij. “López en Enric Mas staan er goed voor in het klassement, dus we gaan alles geven nog dit weekend.”