Alejandro Valverde na ereronde in Madrid: “Moest een traantje wegpinken”

Alejandro Valverde heeft zijn laatste Vuelta a España gereden. In 2002 debuteerde hij in de rittenkoers, maar moest hij opgeven. Twintig jaar en zestien deelnames later sluit de kopman van Movistar, op 42-jarige leeftijd, de Vuelta af als dertiende. Hij kreeg een ereronde van het peloton en was na afloop erg emotioneel.

“Allerlei herinneringen schoten op dat moment door mijn hoofd. Van alle grote rondes die ik gereden heb, maar ik heb er echt van genoten. Ook moest ik hier en daar wel een traantje wegpinken. Ik heb dan ook zoveel meegemaakt als renner”, vertelde hij aan AS. “Voor alles moet een begin en een einde zijn. En dit is het einde voor mij. Het is een droom.”

De Vuelta-organisatie had meerdere eerbetonen voor El Imbatido. Voor de start van de slotrit werd hij, samen met Vincenzo Nibali, door het peloton in het zonnetje gezet. Bij het opdraaien van het lokale parcours in Madrid kreeg Valverde bovendien zijn eigen ereronde.

En na afloop van de etappe werd hij op het podium geëerd in het bijzijn van zijn ploeggenoten van Movistar. Valverde droeg er drie van zijn belangrijkste truien: eerst de gouden trui die hij won bij zijn eindzege in de Vuelta 2009 en daarna de regenboogtrui die hij in 2018 in Innsbruck veroverde. Tot slot het truitje van Movistar waarin hij zijn laatste Vuelta reed. De ploeg had speciaal voor Valverde een tenue laten ontwerpen.

Overigens zit de carrière van Valverde er nog niet helemaal op. Hij hoopt zijn loopbaan in de Ronde van Lombardije definitief af te sluiten.