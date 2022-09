Vuelta 2022: Peloton eert afzwaaiende Alejandro Valverde en Vincenzo Nibali

Het peloton in de Vuelta a España heeft voor en tijdens de laatste etappe Alejandro Valverde (42) en Vincenzo Nibali (37) geëerd. De Spanjaard en de Italiaan stoppen na dit seizoen en reden in Madrid voor het laatst een rit in een grote ronde.

Vlak voor het beginsignaal van de slotetappe, die begon in Las Rozas, stelden alle renners zich op om Valverde en Nibali een massaal applaus te geven. Zij mochten vooraan plaatsnemen toen de etappe op gang gevlagd werd.

Bij het binnenrijden van Madrid kreeg Movistar-kopman Valverde nog een eigen eerbetoon. Hij kreeg van het peloton de kans om een eigen ereronde te rijden op het lokale rondje in de Spaanse hoofdstad. El Imbatido nam alle gelukswensen met een glimlach in ontvangst en zwaaide als ware hij de koning van Spanje was.

Prachtig eerbetoon aan El Imbatido!! 16 vuelta’s, winnaar 2009, 12 x etappewinst. Overal gewonnen, ex wereldkampioen, koning van Luik en Huy! Vamos Alejandro Valverde!! #LaVuelta2022 #LaVuelta22 pic.twitter.com/ZOsn5yxW28 — Sander Kleikers (@SanderKleikers) September 11, 2022