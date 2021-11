Alejandro Valverde gaat in afscheidsjaar voor combinatie Giro-Vuelta

Alejandro Valverde zal in 2022, normaal gesproken zijn laatste jaar als profwielrenner, deelnemen aan de Giro d’Italia en Vuelta a España. De 41-jarige Spanjaard stond één keer eerder aan de start van de Ronde van Italië: in 2016 eindigde hij als derde in het eindklassement. Valverde doet volgend jaar niet mee aan de Tour de France.

De renner van Movistar liet eerder al weten dat hij geen interesse meer had in een nieuwe Tourdeelname, maar Valverde zal in zijn laatste jaar nog wel een keer opdraven in de Giro, zes jaar na zijn eerste en tot nu enige Girodeelname. In 2016 kende hij een succesvolle ronde, met ritwinst en een derde plaats in het algemeen klassement, achter eindwinnaar Vincenzo Nibali en runner-up Esteban Chaves.

Valverde zal zich tijdens zijn afscheidsjaar ook richten op de Ardennenklassiekers, gevolgd dus door een Girodeelname. In het najaar hoopt de Murciaan nog één keer te schitteren in de Vuelta. Valverde wist in 2009 de Spaanse rittenkoers te winnen en mocht in 2003, 2006, 2012, 2013, 2014 en 2019 het podium beklimmen als de nummer twee of drie.

De veelwinnaar maakte zijn programma bekend tijdens een evenement van zijn werkgever Movistar. Valverde zal later zijn definitieve programma uitstippelen richting de Ardennenklassiekers en de Giro.