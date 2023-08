dinsdag 29 augustus 2023 om 18:26

Alberto Dainese sprintte niet mee: “Ik zat op de limiet”

Giro-ritwinnaar Alberto Dainese kwam er niet aan te pas in de eerste massasprint van de Vuelta, terwijl hij wel tot de favorieten behoorde. “Aan de ploeg lag het nochtans niet, zij hebben fantastisch gewerkt”, aldus de sprintkopman van dsm-firmenich bij Eurosport.

“Het was een technische finale met veel lastige rotondes”, aldus de Italiaan. “Ik werd goed naar de bocht op twee kilometer van de finish gebracht, maar toch moest ik in de remmen. Daarna moest ik terug optrekken vanop een te lage snelheid, waardoor ik bij het opschuiven op de limiet zat.”

Dainese maakte een eerlijke analyse van zijn finale. “Nadien had ik de benen gewoon niet meer. Ik ben teleurgesteld, omdat de ploeg hard in mijn kansen geloofde en alles voor mij deed. Maar ups en downs horen bij de wielersport. We gaan sowieso nog bekijken waar het mis is gelopen.”