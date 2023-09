vrijdag 1 september 2023 om 19:09

Alberto Dainese sprint niet mee door valpartij in finale: “Er vloog een andere fiets in mijn voorwiel”

De relatief rustige zevende etappe van de Vuelta werd in de aanloop naar de sprint in Oliva opgeschud door enkele incidenten. Op vijf kilometer van de meet vond de grootste valpartij plaats. Hierdoor moest Alberto Dainese zijn sprintambities voor die dag opgeven. “Enkele renners namen iets te veel risico”, laat de Italiaan weten aan Eurosport.

Alberto Dainese zat in de finale nog in kansrijke positie voor de dagzege. Een valpartij gooide echter roet in het eten van de Italiaan, waardoor hij niet mee kon sprinten in Oliva. “In de finale was er een valpartij door een renner van EF Education-EasyPost, geloof ik. Ik moet zelf de crash nog terugkijken. Het gebeurde recht voor ons. Ik kon het zelf nog bijna ontwijken, maar er vloog een andere fiets in mijn voorwiel.”

De sprinter van Team dsm-firmenich werd op voorhand nog getipt als dagwinnaar door tweevoudig ritwinnaar Kaden Groves. Dainese baalt dan ook van het risico dat enkele andere renners nemen. “Het was best wel eng. Naar mijn mening namen enkele renners iets te veel risico, maar dat is ook de sport. Laten we hopen dat iedereen oké was in de valpartij.” De Italiaan lijkt zelf geen ernstige verwondingen te hebben overgehouden aan de val.