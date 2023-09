vrijdag 15 september 2023 om 19:10

Alberto Dainese schenkt dsm-firmenich afscheidscadeau: “Wilde het op een goede manier eindigen”

Alberto Dainese sprintte in de negentiende etappe van de Vuelta España naar de overwinning door onder andere zijn landgenoot Filippo Ganna te verslaan. Een mooie opsteker voor Dainese en zijn ploeg dsm-firmenich, waar de sprints tot op vandaag nog niet vlekkeloos verliepen.

“De ploeg heeft superwerk verricht”, zei hij in het flashinterview na afloop. “We hebben in de eerste weken aan onze sprint gewerkt en van onze fouten geleerd. Vandaag hadden we een plan en dat hebben we uitgevoerd. Helaas verloren we wat jongens bij de valpartij, tot dat punt zat ik in perfecte positie.”

De finale van de etappe werd opgeschrikt door een valpartij, waar ook Kaden Groves bij betrokken was, die daardoor niet mee kon sprinten. Uiteindelijk bleek Ganna zijn grootste concurrent voor de zege. “We hadden wind tegen. Ganna en de andere renners gingen vroeg aan, maar ik wachtte op mijn moment. Ik ben superblij dat ik het zo af heb kunnen maken”, aldus Dainese.

Voor Dainese is het ook een mooie afsluiter van zijn periode bij dsm-firmenich. De sprinter trekt volgend jaar namelijk naar Tudor. “Ik wilde het seizoen op een mooie manier afsluiten. Ik wilde mijn tijd bij de ploeg ook goed afronden. Dit voelt daardoor heel speciaal. Er was veel druk, want het was een van de laatste kansen. Ik moet de ploeg echt bedanken”, besloot hij.