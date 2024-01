donderdag 25 januari 2024 om 18:53

Runner-up Alberto Dainese blijft teleurgesteld achter: “Kwam om te winnen”

Italiaan Alberto Dainese was het voornaamste slachtoffer van de sprintdominantie van Soudal Quick-Step in de Trofeo Ses Salines-Felanitx, want hij was de runner-up. De spurter van Tudor Pro Cycling moest van te ver komen om winnaar Paul Magnier nog te bedreigen.

“Het was een goede eerste dag met de ploeg”, zei Dainese, die overkomt van Team dsm-firmenich, achteraf bij Eurosport. “Ik keek ernaar uit om het seizoen met de ploeg te starten. Marius (Mayrhofer, red.) verzette goed werk, maar jammer genoeg verloor ik zijn wiel in de laatste 500 meter. Daar lag een nogal gevaarlijke, gladde bocht. Daarna moest je direct aanzetten. Ik kwam uit de vijfde positie nog met veel snelheid opzetten, maar dat was niet genoeg.”

En dus bleef Dainese met lege handen achter. “We kwamen om te winnen. Ik wilde de ploeg graag meteen terugbetalen voor het harde werk, dus blijf ik toch teleurgesteld achter. Als sprinter wil je altijd winnen. Gelukkig is er zondag (in de Trofeo Palma, red) een nieuwe kans.”