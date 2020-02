Alberto Contador: “Je komt naar de koers om Van der Poel te zien”

Alberto Contador voegt dit seizoen een Nederlandse sponsor toe aan zijn ploeg Kometa-Xstra, waar diens broer Fran de scepter zwaait. Onlangs bezocht WielerFlits de Spaanse ploeg en vroeg de voormalige wereldtopper naar zijn bevindingen over Nederland en een van diens renners: Mathieu van der Poel. “Hij is de Messi van het wielrennen”, vindt El Pistolero. Een eventuele deelname van Van der Poel aan de Vuelta a España juicht Contador toe.

De 37-jarige Spanjaard volgt de verrichtingen van de 25-jarige renner van Alpecin-Fenix op de voet. De tweevoudig winnaar van de Tour de France spreekt met veel respect over de kersverse drievoudig wereldkampioen veldrijden. “Hij doet iets buitengewoons”, vindt Contador. “Waarom hij op Lionel Messi lijkt? Dat zit zo: misschien ben je geen supporter van FC Barcelona. Maar als je de kans hebt, ga je er toch naartoe om Messi te zien voetballen. Als Van der Poel naar een wedstrijd gaat, ook al is het een heel kleine koers… Dan gaan de mensen er toch naartoe, om Mathieu van der Poel aan het werk te zien. Dat is ongelooflijk!”

Remco Evenepoel

Naast Van der Poel, passeerde ook dat andere supertalent uit de Lage Landen de revue. Contador dicht Remco Evenepoel een mooie toekomst toe, maar hij is voorzichtig. De Spanjaard adviseert hem vooral om zijn dromen te blijven najagen. “Ik had op het einde van 2018 contact met hem. Hij vertelde me een aantal cijfers die naar voren kwamen uit een aantal testen. Daarmee kan hij meestrijden voor eindwinst in de grote rondes. Natuurlijk moeten we afwachten of hij etappe na etappe goed herstelt en of hij in de derde week nog altijd sterk is. Maar de wattages per kilogram om voor eindzeges te knokken, heeft Remco.”

Klik in de YouTube-video rechtsonder op het tandwiel om de Nederlandse ondertiteling aan te zetten.