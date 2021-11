Alberto Contador: “Er is een gouden generatie op komst in het wielrennen”

Alberto Contador is onder de indruk van de huidige generatie wielrenners. De Spaanse oud-wielrenner, ondertussen 38 jaar oud, verwacht dat dat zijn uitwerking gaat hebben op de sport in het algemeen. “Het wielrennen beleeft een van zijn beste momenten ooit”, zegt hij.

Contador volgde het afgelopen wielerjaar van dichtbij als analist voor Eurosport. In gesprek met de Spaanse krant Ultima Hora vertelt El Pistolero dat hij met plezier naar de koers kijkt. “Er is een gouden generatie op komst in het wielrennen. In elke rittenkoers of wedstrijd zien we een mooie koers, met de grote namen die strijden voor de overwinning. Dat draagt eraan bij dat het wielrennen meer impact maakt. Daarnaast trekt het fans aan”, stelt Contador.

“Ook het vrouwenwielrennen is booming, op het gebied van onderlinge concurrentie en media-aandacht”, gaat hij verder. “In Spanje hebben we bijvoorbeeld Mavi García. Zij laat zien dat er in Spanje een stap vooruit is gezet in het vrouwenwielrennen, maar ook wereldwijd. Veel grote profploegen hebben een vrouwenteam en er komen steeds meer en betere wedstrijden bij. Dat zal jonge wielrenners zeker motiveren.”

Tadej Pogačar

De Madrileen licht ook nog tweevoudig Tour de France-winnaar Tadej Pogačar uit. “Hij domineert de Tour en is the man to beat, zeker als je ziet wat hij afgelopen seizoen liet zien. Maar elk jaar is de Tour weer anders en de tegenstand anders. Zo had Primož Roglič problemen, dus we moeten zien hoe hij ervoor staat in 2022″, kijkt Contador vooruit. “Maar ik zie een erg sterke Pogačar. Er is nog ruimte voor verbetering, maar hij wordt ook steeds zelfverzekerder door zijn resultaten. En hij laat een spectaculair niveau zien als hij ergens vol voor gaat.”