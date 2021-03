Alberto Bettiol voert selectie EF Education-Nippo aan in Strade Bianche

Alberto Bettiol is de kopman van EF Education-Nippo in Strade Bianche. De Italiaanse klassiekerspecialist was vorig jaar een van de smaakmakers in de Toscaanse klassieker. Ook Nederlanders Sebastian Langeveld en Julius van den Berg maken deel uit van de selectie.

Bettiol was vorig jaar tot diep in de finale mee met de beste renners en kwam uiteindelijk als vierde over de streep, op anderhalve minuut van winnaar Wout van Aert. De 27-jarige Italiaan reed in aanloop naar Strade Bianche al enkele voorbereidingskoersen in Frankrijk. Bettiol besloot te passen voor het Vlaamse openingsweekend.

Bettiol kan zaterdag rekenen op de ervaring van Langeveld, die in 2017 voor het laatst aan de start stond van de Toscaanse wittewegenklassieker. Van den Berg is de tweede Nederlander binnen de selectie. Ook Lawson Craddock, Alex Howes, Mitchell Docker en de jonge Britse klimmer Simon Carr mogen zich opmaken voor Strade Bianche.

Selectie EF Education-Nippo voor Strade Bianche (6 maart)

Julius van den Berg

Alberto Bettiol

Simon Carr

Lawson Craddock

Mitchell Docker

Alex Howes

Sebastian Langeveld