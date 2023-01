Alberto Bettiol prijst zich gelukkig na proloogzege: “Dit was geen strategie”

Alberto Bettiol is enigszins verrassend als winnaar uit de bus gekomen tijdens de proloog van de Tour Down Under. De kopman van EF Education-EasyPost was een van de eerste starters en profiteerde daarmee van de droge omstandigheden. Na hem ging het regenen en daardoor won hij uiteindelijk. “Soms heb je een beetje geluk nodig”, lacht Bettiol.

“Ik ben heel blij maar ik voel me ook heel lucky. Ik wist dat ik het goed kon doen vandaag, maar ik had niet gedacht dat ik kon winnen. Er zijn veel betere renners en ook tijdrijders, zeker in een korte proloog als deze. Maar het weer van Australië heeft mij geholpen”, aldus Italiaan. “Maar ik ben heel blij, ook met de hulp van de ploeg. Ik moest alleen vol gas trappen voor zes minuten.”

Bettiol geeft toe dat hij geen rekening had gehouden met de regen vooraf. “Ik vroeg of ik als eerste mocht starten, omdat ik dan informatie kon doorgeven aan mijn ploeggenoten Mikkel Honoré en Sean Quinn, maar helaas zijn zij gevallen. En ik sta hier nu als winnaar. Dat is heel verrassend. Het was niet de strategie, maar je heb je een beetje geluk nodig.”

Dat betekent ook dat Bettiol de eerste winnaar is in de WorldTour van 2023. Hij mag daardoor woensdag starten in de oranje leiderstrui van de Tour Down Under. “Ik ga genieten van de trui. Ik houd namelijk van deze wedstrijd en ben trots om de leiderstrui te dragen morgen. Hoe het verder gaat deze week, gaan we wel zien. De echte race begint morgen pas”, geeft hij aan.