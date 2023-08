Alberto Bettiol na dappere demarrage op WK: “Beetje gek en riskant, maar ik geloofde erin”

De 29-jarige Alberto Bettiol speelde een grote rol in de finale van het WK op de weg in Glasgow. De Italiaan ging op ruim vijftig kilometer van de meet solo. Hoewel dertig kilometer later zijn poging strandde, is de Italiaan trots. “We leven om mensen te entertainen”, vertelt Bettiol na afloop aan RAI.

De man uit Toscane was na de wedstrijd zichtbaar geëmotioneerd. “Ik ben ontroerd, omdat ik vanmorgen een droom had met mijn teamgenoten. We waren er van overtuigd dat we konden proberen te winnen. Het ging ons niet om een resultaat, we wilden winnen. Ik leed en ik gaf mezelf een kans. Het was een beetje gek en riskant, maar ik geloofde erin en ik probeerde het.”

Bettiol wilde in de finale anticiperen op een aanval van mannen als Pedersen, Van der Poel en Van Aert. Zo hoopte hij mee te dingen om de wereldtitel. “Als je met hen in dezelfde groep zit, loop je het risico verrast te worden. Daarom probeerde ik hen te verrassen. We hadden niet veel kansen om te winnen en dit was de enige die ik had. Al mijn teamgenoten waren fantastisch, ik hoopte een droom te verwezenlijken.”

Het vallen van de regen was voor de Italiaan het teken om te vertrekken. “Zodra ik zag dat het regende, probeerde ik meteen aan te vallen. Het was erg moeilijk. Dit was een wat gek WK, bijna een criterium. We leven om mensen te entertainen. Winnen is erg moeilijk, maar als we zo doorgaan, met deze fantastische groep, zullen we vroeg of laat aan de beurt zijn .”